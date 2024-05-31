天津物流中心爛尾 遭查封土地

稱計劃總投資14億元

該項目早年對外宣傳，「計劃總投資13億元（人民幣‧下同，約14億港元），建成集採購、倉儲、交易結算為一體的現代物流集散基地」。據報該項目已有150多家商戶達成入駐意向，中心最終將吸引近1,000家各類商戶，年銷售額有望達到200億元（約217億港元）。內媒近日前往天津市規劃和自然資源局濱海新區分局，查閱相關「工業建設類」天津市國有建設用地使用權出讓合約。合約規定，該用地出讓年限為50年，用途限定為倉儲，同時指明項目須在2011年7月28日起12個月內開工，2016年7月28日前竣工。在規劃和自然資源部門的紀錄中，該項目仍顯示為竣工逾期。