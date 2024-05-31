民族和宗教委員會副主任受查

唐一軍

【本報綜合報道】中央紀委國家監委網站昨公布，十四屆全國政協常委、民族和宗教委員會副主任苟仲文涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

資料顯示，苟仲文生於1957年6月，早期在原國家信息產業部工作，歷任中國電子信息產業發展研究院院長、原國家信息產業部副部長等職。他2008年調任北京市副市長，2013年任北京市委常委、市委教工委書記、中關村管委會黨組書記，同時兼任北京市委黨校校長、北京行政學院院長。

2016年4月，他任北京市委副書記，之後調任國家體育總局，前年7月不再擔任國家體育總局局長、黨組書記職務，之後任全國政協民族和宗教委員會副主任。

江西政協主席涉違紀免職 另外，政協江西省第十三屆委員會常務委員會第六次會議前天審議通過，由於唐一軍涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，故依據《中國人民政治協商會議章程》及有關規定，決定免去其政協江西省第十三屆委員會主席職務，以及政協江西省第十三屆委員會委員資格。

苟仲文