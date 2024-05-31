孫力軍貪腐團夥為患 中紀委第12室查辦

首披露工作方針 誓言清除毒瘤 公安部前副部長孫力軍因接受巨額賄賂，被判處死緩，其他涉案官員陸續受查獲刑。官媒周二刊發有關反腐敗鬥爭的文章，首次披露孫力軍政治團夥一案，是由中央紀委國家監委第十二審查調查室調查。

題為《中央紀委國家監委第十二審查調查室——以徹底的自我革命精神 戰鬥在反腐敗鬥爭一線》的文章指出，堅決果斷查處危害黨和國家政治安全的孫力軍政治團夥，是該調查室扛起「兩個維護」重大政治責任的有力體現。第十二審查調查室黨支部書記高玉潔表示，政治問題是孫力軍等人嚴重違紀違法問題的要害，對該案「七個有之」等問題的發現、查辦、定性和處置，檢驗專案組成員的政治站位、能力和擔當，強調對團夥成員發現一個、查處一個，持續攻堅、除惡務盡。

每個專案組設臨時黨支部 而中央紀委對孫力軍政治團夥成員的通報中，都提到嚴重違反黨的政治紀律。孫力軍的小圈子成員包括傅政華、龔道安、鄧恢林、王立科、劉新雲等。第十二審查調查室堅持每個專案組成立臨時黨支部，每個辦案點成立臨時黨小組。針對一些權力監督制約等方面存在的突出問題，第十二審查調查室會向有關地方、部門黨委提出紀檢監察建議，推動做深做實以案促改。

發現線索後交屬地紀委 第十二審查調查室通過個案查處透視當地政治生態，從不同維度刻劃審查調查對象所在地區關鍵班子「關鍵少數」的從政履職、選人用人、團結共事等情況，為黨中央提供決策參考。在查辦案件中發現「政治騙子」利用領導幹部的影響力收受巨額財物的問題線索後，移交屬地紀委監委嚴肅查處，徹底清除潛在毒瘤。

中央紀委國家監委的內設職能部門中，包括第一至第十一監督檢查室、第十二至第十六審查調查室，後者主要履行執紀審查和調查處置的職責，承辦涉嚴重違紀或職務違法、職務犯罪問題線索的初步核實和立案審查。中央紀委國家監委去年查處87名中管幹部，第十二審查調查室連續查處6人。本報綜合報道

國家監察委員會第十二審查調查室負責調查該案。 傅政華