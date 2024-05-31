解放軍演習 殲20曝光 易達超音速巡航

具備多種先進特徵 惹外媒關注 解放軍東部戰區近日組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，開展「聯合利劍-2024A」演習，並重點介紹武器裝備，指殲20隱形戰機可輕易達到超音速巡航，引起外媒廣泛關注。有軍事專家認為，東部戰區提到殲20具備的幾種特徵是第5代戰鬥機的典型標誌，一些專業人士也把這些特徵作為衡量第5代戰機的標準，而外媒往往最關心殲20的超音速巡航能力。

被指可成未來空戰狙擊手 東部戰區周日發布一段關於殲20的影片，提到多種特徵，形容殲20為「長空利劍」、「制勝先鋒」、「踹門神器」。印度傳媒指，殲20已成為解放軍空軍的中流砥柱，據信擁有比其他解放軍空軍戰機更先進的電子設備，在未來空戰中可能扮演類似「狙擊手」的角色，利用近乎無法被發現的能力，躲開敵方戰機攔截，直接打擊諸如敵方預警機與空中加油機等高價值目標。

中方專家指，超音速巡航是指戰機在不開啟引擎加力的情況下，能持續保持較長的超音速飛行。超音速巡航可讓戰機快速到達作戰區域，搶佔優勢發射陣位並壓縮敵方反應時間。在超音速飛行中發射導彈，可給導彈更高的初速，從而增加導彈射程。

單日38架次軍機「包夾」台灣 從本次東部戰區發布的消息看，殲20隱形戰機配備的國產引擎動力澎湃，加上自身獨特的鴨式氣動布局，使其具備非常高的機動性，完全可達超音速巡航。

台軍昨公布，至當日早上6時的24小時內，偵獲38架次解放軍軍機「南北包夾」台灣，其中3架闖入北部應變區。台軍運用任務機、任務艦，以及岸置導彈系統嚴密掌握與應對。大連海事局發布航行警告，昨日中午12時至今日下午5時，在黃海北部部分海域實彈射擊，禁止駛入。

美國海軍太平洋艦隊情報處前副處長法內爾（James Fanell）表示，解放軍圍台軍演同時測試台灣、美國甚至日本的底線，呼籲美國加大戰備度，以阻嚇或在必要時刻阻止北京攻台的企圖。本報綜合報道