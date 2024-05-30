在韓受訪涉冒犯君主 泰檢方起訴他信

事發於9載前 最高可囚15年 泰國前總理他信被指於2015年在南韓首爾接受訪問時發表冒犯泰國君主的言論，泰國檢方昨日決定落案起訴他信冒犯君主罪。一旦冒犯君主罪罪成，最高可判囚15年。

他信的代表律師指，由於他信感染新冠肺炎，未能出席昨日的聽證會，他將於下月18日出庭答辯。名為「泰國人民保護君主制」團體周二在政府總部外聚集並遞交請願書，要求加快起訴他信。組織領袖揚言，假如總檢察長辦公室延遲起訴他信，將在政府總部外示威直至7月。

司法部長塔威‧素松同日表示，總檢察長辦公室獨立於司法部，檢察官可以按照他們認為合適的方式處理案件。總檢察長阿納於上月10日宣布，延至昨日才決定是否起訴他信。總檢察長辦公室副發言人曾稱，警方沒有提交完整報告，檢方需作更多問話及需要更多資訊，他信則要求受到公平對待。

流亡時質疑君主制 他信早年流亡海外時，在首爾受訪質疑泰國君主制是否合理，又聲稱泰國樞密院議員於2014年支持政變推翻他的妹妹、時任總理英祿。警方指，上述言論可能觸犯《刑法》第112條、即冒犯君主罪，以及《電腦犯罪法》。他信今年2月18日就貪腐案獲假釋出獄後，翌日即因涉侮辱君主被檢方約談，總檢察長辦公室發言人當時指由於需要進一步調查以決定是否把案件提交法庭審理。本報綜合報道