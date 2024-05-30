以空襲拉法燒難民營 疑誤觸武器庫釀大火

【本報綜合報道】以色列國防軍周日空襲加薩地帶最南端城市拉法西部馬瓦西，導致一個難民營地大火，傷亡慘重。國防軍發言人哈加里前日表示，初步調查顯示以軍當日使用最小型的彈藥空襲難民營地外的目標，彈藥威力不足以波及營地，不排除是以軍空襲目標附近有武器庫。

哈加里指，情報顯示巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯高層官在拉法市內一個建築群開會，以軍於是在周日發動空襲，並透過空中偵察、使用特定彈藥減少連帶破壞、押後行動進一步評估平民情況等，從而避免造成平民傷亡。惟空襲後發生不可預見的情況引致火災，令平民死傷。

稱用最小型彈藥 哈加里續稱，以軍空襲位置距離難民營地約1.7公里，並採用兩枚各有17公斤炸藥的炸彈，這是以軍戰機能發射的最小型彈藥，單單是這款彈藥不足以引發涉事規模的大火。以軍正調查任何可能性，包括在打擊目標附近可能有武器庫。美國國防部副發言人辛格前日指，美國繼續視以軍在拉法的行動為「有限度」，暗示以軍未越紅線。

白宮國家安全委員會發言人柯比重申，美方不希望見到以軍對拉法採取重大地面行動，目前亦未見到此情況，美國會持續向以色列提供安全援助。國務院發言人米勒亦表示，當前未見到以軍進行如同此前規劃的軍事行動，觀察以軍派駐加薩城和汗尤尼斯的旅數量，到目前為止這是不同類型的軍事行動，但美方正在密切關注。