劉建超晤日揆 促妥善處理核污水

【本報綜合報道】中共中央對外聯絡部部長劉建超訪問日本，是他前年就任以來首次。他周三與日本自民黨總裁、首相岸田文雄在東京會面，指出台海保持穩定符合中日兩國共同利益，日方應恪守一個中國原則，切實維護中日關係的政治基礎，並妥善處理核污水排海等敏感問題。

岸田文雄會上表示，日方願與中方加強高層往來，充分發揮各種對話機制作用，就一些有待解決的問題開展對話，在相關領域開展互惠合作，力爭取得具體的進展和成果。他又指，政黨交流為日中關係發展發揮非常重要的作用，此次中共代表團來訪為日中加強政黨交往帶來重要契機，日方願意與中方就全球問題開展溝通與對話。

劉建超則指，近段時間中日關係總體朝穩定方向發展，但也存在挑戰，雙方應加強各層級交往，努力樹立客觀準確的相互認知，共同推動構建契合新時代要求的中日關係。中方願與日本各政黨加強交流，推動中日關係改善發展。

東電擬伸縮管式裝置取核燃料碎片 日本東京電力公司前日在神戶市公開將用於福島第一核電站2號機組核燃料碎片取出作業的伸縮管式裝置，東電指爭取最遲今年10月啟動取出作業。