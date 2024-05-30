韓撒抹黑傳單未收手 朝飄送載穢物氣球

逾260個添隱憂 韓跨部門應對回收 北韓周一晚發射軍事偵察衞星失敗後，翌晚起向南韓空飄大量裝有疑似糞便的氣球，在江原道、京畿道、慶尚道、全羅道、忠清道等地共發現260多個，韓軍化生放迅速應對組和爆炸物處理組回收氣球。

韓斥違國際法 籲居民見疑即報 南韓聯合參謀本部表示，氣球運載的物品有污穢物和垃圾等，有關機構正在精密分析。聯參指出，朝方此舉明顯違反國際法，嚴重威脅南韓國民安全。

與空飄氣球有關的所有責任都在北韓，韓方嚴正敦促朝方立刻停止。聯參聯同國土交通部、行政安全部、警察廳等有關部門緊密合作，制訂安全對策，目前正與聯合國軍司令部密切合作。有關部門提醒民眾在發現不明物體時應避免直接接觸，並迅速向附近軍隊或警方舉報。

美韓黃海展4天實彈射擊聯演 北韓日前公開批評南韓經常利用氣球散布反朝傳單，揚言會向南韓邊境和縱深地區空飄廢紙和垃圾。

美韓周一起在黃海海上射擊場上空，展開空對空、空對地實彈射擊聯合演練，為期4天。訓練由南韓空軍空中戰鬥司令部牽頭，共有90多架飛機參與，包括南韓空軍F35A、F15K、FA50、F5戰機和KA1攻擊機。

美國空軍派出A10攻擊機，美國陸軍則出動MQ1C無人機。實彈訓練專注於鞏固美韓對敵方挑釁的戒備態勢，提升飛行員的武裝運用能力和目標打擊能力，驗證升級版KF16戰機的武裝能力。

另一邊廂，美國空軍RC-135U偵察機昨天從日本沖繩嘉手納空軍基地起飛，飛到南韓首都圈和西部海域上空。美國空軍僅擁有兩架RC-135U偵察機，該機型配備高性能感測器，可收集數百公里外的信號和導彈基地電磁波。值得留意的是，RC-135U在上周四也曾現身朝鮮半島。本報綜合報道