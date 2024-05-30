指澤連斯基任期已滿 普京：烏總統應撤換

基輔唱反調 議長：合法留任至戒嚴令結束 烏克蘭總統澤連斯基任期上周一屆滿，俄羅斯總統普京周二指，烏克蘭憲法僅有延長最高議會權力規定，沒有延長總統權力規定，暗示澤連斯基已非合法領袖。他表示俄方已準備好就烏克蘭問題繼續談判，尚不清楚其他相關方將提出何種建議。

須撤戰爭狀態才可大選 普京在訪問烏茲別克斯坦後向記者表示，經過初步評估，若烏克蘭在戰時狀態不舉行總統選舉，並不意味總統的權限在其任期結束後自動延續。按照烏克蘭憲法，在總統任期結束後，國家最高權力應移交給最高議會議長。烏克蘭以戒嚴和總動員為由取消了2024年總統選舉，澤連斯基解釋稱現時選舉「並不合適」。對此，普京指出：「如果他們（烏克蘭）想舉行總統選舉，就必須取消戰爭狀態法，但他們並不想舉行選舉。」

普京認為，基輔不願談判，是因為它想爭取一些時間，試圖扭轉戰場上局勢，但正在失敗。他指：「烏克蘭統治者對那些在戰場上死去的人沒有同情和憐憫。」他之後表示，如果白羅斯總統盧卡申科掌管烏克蘭軍隊，那麼他們就會找到解決烏克蘭問題的方法。

烏克蘭最高議會議長斯特凡丘克（Ruslan Stefanchuk）反駁指，按照本國憲法，澤連斯基會繼續出任總統直至戒嚴令結束。對於普京稱烏克蘭總統權力應該轉移給最高議會議長，因為澤連斯基的任期已經結束。斯特凡丘克指摘，俄羅斯的說法很明顯是可預見又荒謬。

澤連斯基指出，如果美國總統拜登不出席由烏方組織、下月在瑞士舉行的和平峰會，普京將為他的缺席而鼓掌。澤連斯基認為，美國會支持峰會，但不知道是甚麼水平。和平峰會需要拜登出席，其他關注着美國反應的領導人也是如此。

瑞典軍援烏94億元 此外，瑞典副首相兼能源和工業大臣布什宣布，向烏克蘭提供總值12億美元（約94億港元）軍事援助，為歷來最大規模。本報綜合報道

2019年：澤連斯基於2019年勝出烏克蘭總統選舉。（Getty Images圖片） 烏克蘭在2019年舉行大選。 2024年：澤連斯基的任期於上周一屆滿。 斯特凡丘克 普京稱願意與烏克蘭談判。