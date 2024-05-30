河水污染 安徽局長指毋須檢測惹議

【本報綜合報道】安徽省滁州市倉庫日前失火，導致污染物流入滁河，造成滁河南京浦口段嚴重污染。被內媒問及會否檢測水質毒性時，滁州市全椒縣生態環境分局局長竇平回應引發爭議。聯合調查組昨天通報，事發地全椒縣委主要負責官員已被免職，並調查相關責任人。另外，滁州副市長余成林昨天亦以全椒縣委書記身份主持召開縣委常委會會議，即代表他已兼任全椒縣委書記。

辯稱茅台也能喝死人 當談及會否檢測水質時，竇平日前受訪時提到沒有必要，更反問：「喝茅台也能喝死人，需要對茅台做毒性分析嗎？」上述言論一出，有網民批評「一個局長說出這樣的話，真是很炸裂」。全椒縣政府工作人員前天承認竇平言論的確欠妥，要為自己說話承擔責任，又稱水質跟喝酒扯不上關係，不能說水體沒有問題，縣政府歷來很重視環保問題。

安徽省委書記韓俊前日主持召開省委專題會議，聽取滁河水質污染事件調查及處置情況匯報，部署安排污染治理和追責問責工作。事發後，安徽省及滁州市採取措施封堵相關污染水體，密切監測水質變化，邀請省內外專家研究制訂修復方案，同時成立聯合調查組進駐全椒縣開展全面調查，追責問責。