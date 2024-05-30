涉自大陸走私動物用藥 3台商遭起訴

【本報綜合報道】台灣屏東地檢署周二宣布破獲一宗自大陸走私及製造販賣動物用偽劣藥物案件，扣查約6噸、市值約300萬元新台幣（約74萬港元）藥品。台灣某商號登記王姓負責人、實際負責人葉男及某實業有限公司黃姓負責人等3人涉嫌違反動物用藥品管理法罪嫌，檢方已於今年2月底偵查終結起訴。

市值約74萬元 屏東地檢署指出，去年8月間接獲線索，指有業者涉嫌自大陸地區走私非法動物用藥品，發現上述3名負責人違法輸入偽劣藥物後販賣網絡。檢方去年10月起兩次到他們的住家、營業處、倉庫及海關倉儲搜索，查獲大批非法動物用藥、相關製藥器具及帳冊等證物。檢方認為他們犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串證人及共犯、湮滅證據之虞，向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢方起訴指出，葉男從2018年到2019年5月，向大陸地區及外國等不知名的廠商訂購動物用原料藥，以船運貨空運方式寄送包裹輸入台灣後，再自行調配為動物用藥，販售給買家。當時檢方認為，葉男年事已高，對其作出緩起訴處分，惟對方不知悔改，在2020年到2023年間重操舊業。

檢方認為葉男在調查期間推諉不知，以多種藉口逃避責任，犯後態度惡劣，建議從重量刑；王姓負責人則坦承犯行，主動向警方供出存放藥品位置有悔過之意，可從輕量刑。