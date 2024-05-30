台立院改革案獲通過 行政院擬提覆議

【本報綜合報道】台灣立法院擾攘多日的立法院職權行使法部分修正草案共69條修法，周二在罵戰和爭議聲中三讀通過。總統府發言人郭雅慧回應稱，在社會高度疑慮下通過相關修法，相信非台灣社會期待，對於行政院擬依憲法提覆議、立法院民進黨團宣布聲請釋憲，總統府將在收到立法院咨文及行政院呈後，審慎應對並依法處理。

抗議團體6行動抵制 立法院外的抗議團體經濟民主連合智庫召集人賴中強指出，針對粗暴不符合程序正義且明顯違憲的法律，合辦團體將提出6項行動方案全面抵制。現階段將先要求行政院提覆議，呼籲行政院及民進黨立院黨團盡快聲請釋憲，要求與立法院長韓國瑜見面對話，另呼籲進行草根的民主對話，成立台灣公民陣線新北工作團隊，並舉辦社區座談會讓選民看清立院如何濫權，暫未採取公民覆決和罷免行動。

韓國瑜昨日凌晨就立院改革案通過發文，除了感謝所有議事人員，也說自己會恪守本分，「為所當為」。對於新增公務員的「藐視國會罪」，農業部部長陳駿季周三受訪時表示，未來可能面對立院疑問或澄清錯誤訊息，擔心無法順利去解釋，希望未來與立委互動更順利，期待讓人民有知情權，也讓行政團隊有充分時間回答。