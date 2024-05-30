華發表美侵人權報告 斥濫用武力單邊制裁

加劇地區緊張釀傷亡 指白宮須回應 中國國務院新聞辦公室昨日發表《2023年美國侵犯人權報告》，稱去年美國的人權狀況繼續惡化。報告指摘美國長期奉行霸權主義，推行強權政治，濫用武力和單邊制裁，持續向他國輸送集束彈藥等武器，加劇區域緊張局勢和地區武裝衝突，造成大量平民傷亡和嚴重人道主義危機。

報告分為7個部分，涉及種族主義、經濟和社會不平等、婦女和兒童權利、無證移民、人道主義危機等問題。報告指出，美國大肆實施「外國代理人」行動，破壞他國社會穩定，侵犯他國人權，至今不肯關閉關塔那摩監獄。報告稱在美國，人權朝向日益兩極分化的方向發展，與佔據政治、經濟和社會支配地位的少數人相比，大多數普通民眾愈來愈被邊緣化，基本權利和自由被虛置，76%美國人認為自己的國家正處於錯誤的發展方向上。

貧富差距種族歧視嚴重 美國長期以來的勞資分配差異懸殊，導致貧富差距達到1929年經濟大危機以來最嚴重程度。美國有1,150萬個低收入工薪家庭，聯邦最低時薪標準的2009年以來一直沒有上調。低收入家庭難以支付食品、房租和能源等基本生活所需，無家可歸者超過65萬人，創16年來新高。

美國政黨惡鬥、政府失能、治理失效。大規模槍擊事件持續高發，警察執法濫用暴力，政府公信力繼續下跌。美國種族主義根深柢固，種族歧視情勢嚴重。針對非洲裔的系統性種族主義已經滲透到美國警察部隊和刑事司法系統。報告顯示，美國婦孺權利長期遭受系統性侵犯，每年約有5.4萬名婦女因遭受懷孕歧視而失業，移民及兒童遭受大規模逮捕、人口販運與剝削等殘酷對待。

報告認為，美國存在的諸般人權問題，不僅使人權在美國實質上異化為少數人享有的特權，也嚴重威脅和阻礙着世界人權事業的健康發展。能否以符合時代特徵、順應歷史潮流的理念和舉措破解美國人權困局，美國人民在期待，國際社會在觀察，美國政府要回答。本報綜合報道