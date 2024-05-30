馬朝旭訪美4日 料晤副卿

馬朝旭

【本報綜合報道】中國外交部昨日宣布，外交部副部長馬朝旭應美方邀請，今日起一連4日訪問美國，將與美國副國務卿坎貝爾舉行磋商，並與美國各界人士代表接觸和交流。

馬朝旭周二在中美洲島國安提瓜和巴布達出席第４次小島嶼發展中國家國際會議期間，會見聯合國秘書長古特雷斯。馬朝旭積極評價聯合國重要作用，表示面對國際形勢深刻演變，中方始終堅定支持真正的多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，願與聯合國加強合作，共同應對全球性挑戰。

TikTok挑戰剝離法案 9月審 古特雷斯感謝中國對聯合國工作的大力支持，相信在中方積極參與下，聯合國未來峰會將取得顯著成果。他重申聯合國恪守一個中國原則，遵守聯合國大會第2758號決議。

美國總統拜登早前簽署法案，要求中國短片分享平台抖音海外版TikTok限時與母公司北京字節跳動剝離，TikTok提出訴訟挑戰該法。美國上訴法院周二定出快速處理時間表，將於今年9月審理該案，聽取訴訟雙方訟詞。

坎貝爾