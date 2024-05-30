美制裁3華公民 指涉殭屍網絡活動 稱其提供服務 與炸彈威脅有關

亦涉廣泛網絡欺詐

受制裁中國公民分別是王雲鶴（Yunhe Wang，音譯）、劉靜平（Jingping Liu，音譯）和程彥尼（Yanni Cheng，音譯），另外王雲鶴擁有或控制的3個泰國實體亦受制裁。財政部指出，涉案的「911 S5」殭屍網絡是一種惡意住宅代理服務，它攻擊和入侵電腦，允許網絡犯罪分子使用這些被入侵的電腦來代理互聯網連接，從而隱藏自己的網絡蹤迹。這個殭屍網絡入侵了約1,900萬個IP位址，協助其使用者提交了數萬份與美國《新冠病毒援助、救濟和經濟安全法》相關的詐欺申請，為美國政府造成數十億美元損失。涉事IP位址還涉及2022年7月在美國各地發生的一系列炸彈威脅。