美制裁3華公民 指涉殭屍網絡活動 稱其提供服務 與炸彈威脅有關
【本報綜合報道】美國財政部外國資產管制辦公室周二宣布制裁3名參與惡意殭屍網絡活動的中國公民。財政部指，涉事者提供的服務與廣泛網絡詐欺甚至是炸彈威脅有關。
亦涉廣泛網絡欺詐
受制裁中國公民分別是王雲鶴（Yunhe Wang，音譯）、劉靜平（Jingping Liu，音譯）和程彥尼（Yanni Cheng，音譯），另外王雲鶴擁有或控制的3個泰國實體亦受制裁。財政部指出，涉案的「911 S5」殭屍網絡是一種惡意住宅代理服務，它攻擊和入侵電腦，允許網絡犯罪分子使用這些被入侵的電腦來代理互聯網連接，從而隱藏自己的網絡蹤迹。這個殭屍網絡入侵了約1,900萬個IP位址，協助其使用者提交了數萬份與美國《新冠病毒援助、救濟和經濟安全法》相關的詐欺申請，為美國政府造成數十億美元損失。涉事IP位址還涉及2022年7月在美國各地發生的一系列炸彈威脅。
王雲鶴是「911 S5」服務的主要管理員，劉靜平與王雲鶴共謀對「911 S5」犯罪所得進行洗錢，主要是虛擬貨幣，而這些資金由王雲鶴用於購買豪宅。程彥尼則擔任王雲鶴及其名下公司的代理人，多次代表王雲鶴參與商業交易、付款、購買房產等。
財政部副部長尼爾森（Brian E. Nelson）表示，涉事人等利用惡意殭屍網絡技術入侵個人設備，使網絡犯罪分子能夠以欺詐手段，獲取本應提供給有需要的人的經濟援助，並且用炸彈威脅恐嚇美國公民。
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