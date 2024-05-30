美駐日公使 將任AIT台北辦事處長
【本報綜合報道】美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）2021年7月上任，任期將在今夏結束。AIT華盛頓總部周二宣布，美國駐日本大使館公使谷立言（Raymond Greene）今夏接任台北辦事處處長。
AIT華盛頓總部新聞稿指出，谷立言是國務院資深外交官，28年來一直致力推進美國在印太地區的外交、經濟和安全合作，外派資歷包括美國駐成都和駐沖繩的總領事，2018年6月至2021年7月任AIT台北辦事處副處長。他自2021年7月起擔任美國駐日公使，並擔任臨時代辦直至前年1月。谷立言精通中、日、英語，在美期間曾任白宮國家安全委員會日本與東亞經濟事務處主任、國務院東亞太平洋事務局經濟政策辦公室主任，並且遴選為亞太經濟合作組織論壇的經濟委員會主席。
再有美議員訪台
繼美國國會眾議院外交關係委員會主席麥考爾，再有美國國會議員訪台。美國參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）昨日率領跨黨派重量級議員團訪台，以示支持台灣民主自由。
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