美駐日公使 將任AIT台北辦事處長

AIT華盛頓總部新聞稿指出，谷立言是國務院資深外交官，28年來一直致力推進美國在印太地區的外交、經濟和安全合作，外派資歷包括美國駐成都和駐沖繩的總領事，2018年6月至2021年7月任AIT台北辦事處副處長。他自2021年7月起擔任美國駐日公使，並擔任臨時代辦直至前年1月。谷立言精通中、日、英語，在美期間曾任白宮國家安全委員會日本與東亞經濟事務處主任、國務院東亞太平洋事務局經濟政策辦公室主任，並且遴選為亞太經濟合作組織論壇的經濟委員會主席。