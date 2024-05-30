日《防衞白皮書》將出版 料憂大陸攻打台灣

形容東亞或發生類似俄烏事件 日本預定今夏出版的2024年度《防衞白皮書》部分內容曝光，顯示日本對台海等周邊局勢高度憂慮，研判台海危機升溫，不排除東亞會發生類似俄羅斯入侵烏克蘭的情況。

《日經新聞》周一報道指，日本政府對解放軍活躍於台灣周邊非常關注，日本於2022年度的《防衞白皮書》已納入國家安全戰略，把中國軍事發展視為有史以來最大的戰略挑戰，本年度的白皮書焦點轉向北京對台軍事活動，日本不排除東亞會發生類似於俄羅斯攻打烏克蘭的嚴重事態，對中國與俄羅斯的戰略合作有強烈的安全擔憂。

白皮書稱，解放軍計劃把經常活躍的局面變成既定事實，並提高實戰能力，兩岸之間的軍事平衡正迅速向有利於北京的方向傾斜。

關注北韓試射火星18導彈 此外，白皮書提到北韓正致力於對核武的大膽提升，發展重點是在質量上提高能力，日本尤其關注北韓去年發射使用固體燃料、射程可達美國本土的火星18新型洲際彈道導彈。白皮書對北韓導彈的分析比之前更為深入，日方研判北韓正在努力使軍事裝備、安全情報、監視和偵察等系統多樣化，補助核能力與導彈作戰能力。

美媒周二報道，中國近年開始大幅擴建海南島上兩座海軍基地，以容納日益擴張的艦隊，並作其最新艦載核威懾設施基地。分析認為，中國此舉反映其計劃挑戰美國的海上霸權，並為可能發生的台海衝突作準備。

岸田晤美軍印太司令談朝 日本首相岸田文雄周昨日在首相官邸會見新任美國印太司令部司令帕帕羅，岸田提到北韓周一發射軍事偵察衞星失敗，表示日本將與美國一同為地區和國際社會的和平與穩定盡到責任。帕帕羅指，日美同盟的重要性正在前所未有地提高，為實現自由開放的印太，美方將與日本合作。本報綜合報道