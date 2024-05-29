芬蘭瑞典入北約 政策矛盾招麻煩

芬蘭及瑞典於去年和今年先後加入北約，是對俄羅斯最強的示意，俄羅斯愈來愈不被承認是歐洲的一部分，歐洲和俄羅斯的關係更為敵對，也對歐洲整體的安全非常不利。

最耐人尋味的是，在俄烏戰爭剛爆發時，當時還在瑞典執政的社會民主黨政府，堅持不會加入北約，以免使波羅的海的關係變得緊張；但是不久之後，瑞典政府突然改變200多年來中立的立場，即使在土耳其反對下，仍然堅持要加入北約。至今連瑞典傳媒及國民，都未搞懂政府立場急變的原因。

芬蘭的情況就非常不同，它自從1995年加入歐盟，就開始與俄羅斯關係疏遠。俄烏戰爭爆發後，是民意強力贊同加入北約，因而帶動政府領導層放棄二戰以來的中立。更有趣的是，一向是芬蘭政經方面「老大哥」的瑞典，這次卻跟隨芬蘭的腳步加入北約。

面對威脅 放棄中立 芬蘭及瑞典的加入北約，使美國在北歐可以有更大的軍事介入，最明顯是美國的軍事部署，在北歐斯堪的納維亞半島開闢了一個新的廣闊區域，與俄羅斯對峙。根據新簽訂的美國與瑞典防衞合作協定，瑞典容許美國開闢17個軍事基地，不單止土地使用還可擴充，更不需要瑞典檢查就可輸入武器，包括核武，也容許美國軍事人員在這些據點，不用繳交增值稅。除此之外，挪威亦一反過去的高度自主，承諾開放更多土地給美軍作軍事部署。

令人疑惑的是，瑞典和芬蘭在美蘇爭霸時期仍能保持中立，如今俄羅斯似乎並不比蘇聯強大，為何兩國反而要加入北約呢？唯一的解釋，可能是蘇聯對這兩個中立國，只採取政治及外交手段威脅，但如今俄羅斯入侵烏克蘭，已經上升至軍事層面的威脅。然而，瑞典和芬蘭放棄中立加入北約，會否落得像烏克蘭那樣，遭俄羅斯軍事入侵？不少歐洲軍政專家認為，兩國加入北約是自相矛盾的行為。

事實上，瑞芬兩國加入北約，是生不逢時的反面教材，因為烏克蘭正在節節敗退中，如今兩國不單止要承受俄羅斯更大的威脅，北約本身也走向分裂，土耳其、匈牙利、斯洛伐克、捷克等國反對援烏，這亦使摩爾多瓦及格魯吉亞意識到不應跟隨加入北約，以免自招麻煩。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻