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救治145天 擱淺鯨康復放歸
獲救
一隻雄性短肢領航鯨今年1月在中國海南省三亞市海棠灣受傷擱淺，牠在多單位協作下被送到三亞海昌生物保育中心救治，其後恢復健康，已於周日隨「利洋358」科考船回歸大海，結束歷時145天復康的回家之旅。
放歸
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