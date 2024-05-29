旅韓歸國大熊貓福寶 下月亮相

【本報綜合報道】內媒周一報道，旅韓歸國大熊貓「福寶」本月初已結束隔離檢疫，搬入中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地繁殖園，進一步適應環境。目前福寶平穩度過適應期，狀態良好，並將於下月與公眾會面。另據韓媒報道指，由於福寶受到廣大南韓民眾歡迎，大邱市亦計劃向中方提出租借大熊貓的想法。

韓大邱市擬租借大熊貓 福寶於上月3日結束在韓生活，乘坐包機從南韓仁川國際機場起飛回國。基地相關負責人介紹，一般旅外大熊貓回國後，都要經過隔離檢疫和適應期。通常隔離檢疫的時間是一個月，而適應期會長一些。由於個體差異，每隻大貓熊對新的飼養環境、氣候、食物、飼養團隊等的適應時間是有差異。

與此同時，因應大邱大公園預計將在2027年完工，大邱市長洪準杓計劃在本月底提出租借大熊貓的請求。洪準杓此前不明白民眾為何如此迷戀福寶，直到上月訪問成都，對大熊貓的態度才出現轉變。他在社交網發文表示，成都因大熊貓而聞名，是一座友善的城市，福寶就居住於此。