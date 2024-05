意名畫家卡拉華佐傳世作品 證添一幅《試觀此人》

利用射線照相檢查

為確定畫作究竟是否出自卡拉華佐,藝術史學家使用了多種方法鑑定。參與鑑定的意大利羅馬第三大學藝術史教授泰爾扎吉(Maria Cristina Terzaghi)表示,研究人員利用射線照相法仔細檢查畫作,結果發現它很明顯是卡拉華佐的作品。普拉多博物館相關負責人奎托(David García Cueto)指,該畫作可與卡拉華佐的《手提歌利亞頭的大衞》(David with the Head of Goliath)比較,顯示了卡拉華佐繪畫風格的轉變。