烏軍派無人機 兩襲俄戰略預警雷達

【本報綜合報道】烏克蘭上周出動無人機，襲擊俄羅斯西南部克拉斯諾達爾區的關鍵遠程導彈戰略預警雷達，削弱俄羅斯核彈道導彈預警體系，專家憂慮可能引發核報復攻擊。俄方尚未正式表態之際，烏克蘭周日再度對俄羅斯西南部奧倫堡州的戰略預警雷達發動縱深打擊，損壞情況未明。

專家憂引核報復 烏媒引述消息人士透露，烏克蘭國防部情報總局周日操作遠程無人機，飛行破紀錄的約1,800公里，攻擊位於俄羅斯奧倫堡州奧爾斯克的沃羅涅日—M遠程導彈戰略預警雷達。這是俄烏衝突前年開始以來烏軍首次攻擊奧爾斯克，攻擊效果仍在確認。周一衞星圖片顯示雷達站疑似多處熏黑，俄媒證實一架無人機於奧爾斯克墜毀，稱未造成損失或傷亡。

消息人士又證實，烏克蘭國防部情報總局上周四使用無人機襲擊克拉斯諾達爾區的阿爾馬維爾雷達站，導致當地沃羅涅日—DM雷達嚴重受損。該雷達可探測6,000公里外500個空中目標，包括彈道導彈和巡航導彈。《俄羅斯聯邦核威懾國家政策原則》列明，使用核武條件包括敵方攻擊俄關鍵政府或軍事場所，破壞效果足以影響俄核力量反擊行動。