澤連斯基訪西班牙 獲提供84億元軍援

簽署雙邊協議 優先考慮烏方需求 烏克蘭總統澤連斯基周一訪問西班牙，與西班牙首相桑切斯簽署雙邊協議，西班牙承諾今年向烏提供價值10億歐元（約84.8億港元）的軍事裝備。澤連斯基昨訪問葡萄牙，與葡萄牙總理蒙特內格羅及總統德索薩會晤，兩國將簽署長期雙邊安全協議，加強國防領域合作。

澤連斯基周一在馬德里與桑切斯舉行會談，後者稱雖然西班牙目前未能交付愛國者導彈發射器，但正研究有多少這類發射器可提供給烏克蘭，評估是否提供替代的防空系統。雙方簽署的協議指出，應向烏克蘭提供可用於地面、空中與海上作戰及其他用途的現代軍事裝備，以及優先考慮烏克蘭的關鍵能力需求，強調透過海事手段保護烏克蘭糧食出口路線。

與葡萄牙簽安全協議 葡萄牙總統府表示，將重申對烏克蘭主權和領土完整的承諾，並繼續提供政治、軍事、財政和人道主義支持，預計兩國將簽署為期10年的雙邊安全協議，涉及人道、金融、軍事和政治領域援助。澤連斯基昨日亦會訪問比利時，簽署安全協議並到訪當地空軍基地，與協助訓練烏克蘭機師駕駛F16戰機的導師會面。比利時稱，匈牙利在歐盟成員國外長會議上繼續阻攔為軍援烏克蘭而提供50億歐元（約424億港元）資金。

另一方面，波蘭外長西科爾斯基昨日受訪時，被問及波蘭是否準備好派軍到烏克蘭時，他回應說：「我們不應該排除這個可能。我們應該讓俄羅斯總統普京猜測我們的意圖。」不過，他沒有具體說明波蘭軍隊可能發揮甚麼作用。在較早前，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基周一指他已簽署文件，允許法國軍事教官到訪烏克蘭訓練中心。惟烏克蘭國防部隨後澄清，目前仍在與法國和其他盟國商量。法國國防部沒證實上述安排，僅稱仍在商議。本報綜合報道