萊希墜機亡 伊朗啟動總統選舉程序

沒迹象顯示直升機受攻擊

伊朗電視台發放有關萊希墜機事故的影片及錄音，顯示他出事前的最後身影。他在西北部出席祈禱活動後，與阿卜杜拉希揚及其他官員分別登上3架直升機。能源部長梅赫拉比安（Akbar Mehrabian）當時曾跟墜毀直升機的駕駛員穆斯塔法維（Taher Mostafawi）通電話，並詢問直升機上其他官員和神職人員的情況：「你聽到我的聲音嗎？你還好嗎？其他人在哪？你一個人嗎？」