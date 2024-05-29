萊希墜機亡 伊朗啟動總統選舉程序
【本報綜合報道】伊朗總統萊希及外長阿卜杜拉希揚乘坐的直升機上周日在東阿塞拜疆省失事墜毀，機上全部人罹難。內政部長瓦希迪周日發布政令，正式宣布啟動第14屆伊朗總統選舉程序。當局公布更多事故細節，稱沒迹象顯示直升機是受到攻擊墜毀。
沒迹象顯示直升機受攻擊
伊朗電視台發放有關萊希墜機事故的影片及錄音，顯示他出事前的最後身影。他在西北部出席祈禱活動後，與阿卜杜拉希揚及其他官員分別登上3架直升機。能源部長梅赫拉比安（Akbar Mehrabian）當時曾跟墜毀直升機的駕駛員穆斯塔法維（Taher Mostafawi）通電話，並詢問直升機上其他官員和神職人員的情況：「你聽到我的聲音嗎？你還好嗎？其他人在哪？你一個人嗎？」
瓦希迪發布政令要求伊朗各地設立票站，組建選舉總部和選舉執行委員會，同時啟動選舉時間表中提到的其他計劃。伊朗將於周四至下月3日進行候選人登記，下月12日至27日開展競選活動，總統選舉將於下月28日舉行。
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