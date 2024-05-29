中也外長會面 籲護紅海水域航道安全

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅昨日在北京會見來華出席中阿合作論壇第10屆部長會議的也門外長贊達尼。王毅強調，紅海局勢緊張是加薩衝突外溢的突出表現，當務之急是盡快平息加薩戰火，國際社會應為落實「兩國方案」作出更大努力。他又呼籲停止襲擾民船的行為，維護紅海水域航道安全，願繼續為此發揮建設性作用。

勢加強中阿合作 王毅表示，中方堅定支持維護也門主權、獨立、統一和領土完整，支持也門總統領導委員會在主席阿里米領導下履職。他指，中阿合作論壇第10屆部長會議是承前啟後的重要會議，在當前國際形勢下，中阿加強團結協作，攜手應對挑戰，符合雙方的共同利益。中方亦希望也門問題各方堅持政治解決大方向，積極響應聯合國和地區國家的促和努力，繼續通過對話談判化解矛盾分歧，爭取早日實現和解，恢復內部團結，開展經濟重建。

贊達尼表示，也門高度重視對華關係，恪守一個中國原則，高度讚賞中方始終支持也門獨立、主權和領土完整，感謝中方長期以來為也門經濟社會發展提供不附加政治條件的幫助。他期待中方繼續為推動紅海局勢降溫、也門和解重建發揮更大作用，並相信中阿合作論壇第10屆部長級會議將推動中阿集體合作再上新台階。