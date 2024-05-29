夜襲難民營釀45死 以總理認錯稱悲劇

多國及組織批評 再傳以軍向難民營開火奪21命 以色列國防軍周日深夜空襲巴勒斯坦加薩地帶南部城市拉法，引發多個收容難民臨時帳篷起火，造成至少45人死亡，惹來多國及國際組織批評。以色列總理內塔尼亞胡翌日承認上述空襲是一次「悲劇性錯誤」，正調查事件。身處拉法目擊者昨透露，以軍坦克及其他車輛已進入市內。當地隨後傳出以軍向一處難民營開火，造成至少21名平民死亡。

內塔尼亞胡在國會承認，以軍在空襲中犯下錯誤，重申行動目的並非有意造成平民傷亡。談及何時停攻拉法時，他明確表示不打算在實現所有目標前結束戰爭。巴勒斯坦衞生部日前公布，是次空襲同時導致兩百多人受傷，死者包括23名婦女及兒童，由於部分傷者傷勢嚴重，死傷數字或進一步攀升。

聯國同促哈馬斯放人質 針對內塔尼亞胡言論，聯合國主管人道主義事務副秘書長兼緊急救濟協調員葛瑞菲斯（Martin Griffiths）批評，以軍是次空襲到底屬於錯誤抑或犯下戰爭罪行，「根本沒有爭議」。該組織另一人權事務高級專員蒂爾克（Volker Turk）形容以軍舉動證明其戰爭方法及手段無變，以方決定攻擊營地，導致大量巴人死亡，完全是可以預料結果。他呼籲以色列遵從國際法院日前頒下停攻拉法命令，同時敦促巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯立即釋放所有餘下人質。

美國白宮國家安全委員會形容以軍是次攻擊引發災難性景象令人傷心，不過以色列有權打擊哈馬斯，同時須採取所有可能措施保護平民。法國總統馬克龍亦呼籲以軍尊重國際法，立即停火，理由是巴人在拉法根本沒有安全地帶。卡塔爾外交部則憂慮，以軍發動攻擊或導致以巴談判變得複雜。

華：反對違反國際法行為 在北京，中國外交部發言人毛寧昨天主持例行記者會時重申，中方在以巴衝突問題立場一貫且明確，反對任何違反國際法，包括違反國際人道法做法，同時要求各方保護平民及民用設施，以色列應傾聽國際社會呼聲，停止進攻拉法，國際社會應當共同為緩解結束加薩人道主義災難作出努力。

另一邊廂，西班牙首相桑切斯昨天宣布，當地承認以東耶路撒冷為首都、包括加薩及西岸城鎮在內的巴勒斯坦國。他上周與挪威首相斯特勒及愛爾蘭總理哈里斯分別宣布承認巴勒斯坦國。按計劃，上述國家承認巴勒斯坦國決定昨天正式生效。本報綜合報道