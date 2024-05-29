日韓促朝實現無核化 華籲各方克制

【本報綜合報道】中日韓領導人會議周一在首爾舉行，日韓就北韓核挑釁一致發聲，要求朝方實現無核化。但中方並未使用該表述，並呼籲有關利害關係方保持克制，防止事態更複雜惡化。此外，南韓人被北韓綁架問題相關內容最終未被寫入會議成果文件。北韓外務省發言人同日通過朝中社發表談話，譴責中日韓領導人會議聯合宣言談及無核化。

中日韓三方在會後發表的聯合宣言中，再次各自強調對地區和平與穩定、朝鮮半島無核化、綁架者問題的立場。針對被綁架者問題，上述表述與此前的歷屆領導人會議相比有所退步，只單純談及綁架者問題，甚至未明示綁架問題由朝方引發。另有韓媒報道，中方宣稱南韓總統尹錫悅表態「堅持一個中國原則」，但韓方的聲明並沒有提到相關內容，懷疑北京曲解尹錫悅的發言。

朝稱憲法地位遭否定 北韓外務省發言人回應指，在南韓主導的國際會議中，北韓遭遇憲法地位被否定的政治挑釁，這是對該國國家自主權的正面挑戰，是粗暴的內政干涉行為，就此表示強烈譴責。發言人又指，威脅地區和平與穩定的美國和其追從國家的侵略戰爭演習不斷，在如此嚴峻的安全環境中，無核化之說只會招致核危機而非帶來和平穩定，朝鮮半島的完全無核化從理論上和實踐上都已不復存在。

南韓統一部官員昨日稱，北韓通常採用「中、日、南朝鮮三方首腦會談」一詞，而此次採用「韓日中領導人會議」的表述，更未指名道姓地警告稱，「有誰規勸我們接受無核化，就將被視為最嚴重的侵權行為」，認為朝方在向中方間接表達不滿。另有日媒報道，中共中央對外聯絡部部長劉建超昨日抵達日本訪問。自民黨代理幹事長梶山弘志透露，幹事長茂木敏充今日將與劉建超會談。據悉，公明黨黨魁山口那津男將與劉建超會晤。