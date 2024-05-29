引擎故障 朝射衞星遇挫 日本憂挑釁續增多

韓開安全會議應對 斥不顧國際警告 北韓周一晚從平安北道東倉里的西海衞星發射場試射了一枚衞星，但由於技術原因失敗告終。韓方官員指出，初步推測北韓發射失敗是火箭發動機燃燒系統故障所致。南韓總統辦公室就此事召開安全狀況檢查會議，譴責朝方不顧國際社會多次警告，繼去年11月後再發射軍事偵察衞星。日本內閣官房長官林芳正則警告，朝方進一步的挑釁行為可能陸續有來。

北韓官媒朝中社昨天凌晨發布題為「軍事偵察衞星發射途中發生事故」的文章稱，國家航空宇宙技術總局周一利用新型運載火箭發射偵察衞星萬里鏡－1號。但技術總局副總局長表示，新型運載火箭的一級火箭在飛行時爆炸，這是朝方當晚10時44分許發射偵察衞星僅過一個半小時就承認失敗。非常設衞星發射準備委員會現場指揮部專家審議初步得出結論，認為事故原因是新開發的液氧+石油引擎在運作可靠性方面出問題。國家航空宇宙技術總局提出，委員會將核查可能造成事故的其他問題。

料須與俄商技術問題 韓聯參官員指出，北韓運載火箭的一級推進器發生爆炸，目前僅能推測其燃燒系統異常，故相信火箭發動機燃燒系統可能出現故障。與前兩次失敗後不同，北韓未公布今後的發射計劃，分析認為與技術和政治原因有關。由於要解決新型液氧煤油發動機的技術問題可能需要長時間，因此北韓無法準確公布下一次的發射計劃。另外，北韓此次使用的液氧煤油發動機獲得了俄方的技術支持，解決相關問題須與俄方協商，因此無法單方面宣布新的發射計劃。

南韓國安室室長張虎鎮主持召開安全狀況檢查會議，聽取聯合參謀本部議長關於朝方發射的匯報，並討論應對方案。與會者認為，不論其發射成功與否，朝方已違反聯合國安理會相關決議，是對朝鮮半島及東北亞乃至國際社會和平安全構成威脅的挑釁行為。日本防衞相木原稔昨天表示，北韓火箭發射後數分鐘在與中國之間的黃海上空消失。林芳正在記者會上則指，北韓一直展現加強核導能力的姿態，今後可能仍有發射導彈、核試等挑釁行為。

韓重組對朝情報部門 另外，南韓外交部昨日調整了組織架構，負責北韓核問題磋商的朝鮮半島和平交涉本部吸收情報分析部門，擴編為外交戰略情報本部（暫譯）。此次重組是為了有效應對全球複合型危機和地緣政治環境的變化，更敏銳精準地開展外交政策。據報道，重組後的外交戰略情報本部下設4個局，分別是外交戰略企劃局、外交情報企劃局、朝鮮半島政策局和國際安保局。

外交情報企劃局負責收集和分析全球訊息和情報；外交戰略企劃局負責監管印太戰略落實，下設印太戰略課；朝鮮半島政策局接管朝鮮半島和平交涉本部職能，從「2局4課」的副部級部門精簡為「1局3課」的局長級部門；之前分散於多個部門的國際安全工作則由國際安保局統一管理。本報綜合報道