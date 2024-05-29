大學生虐殺逾10貓 校方稱已處分
【本報綜合報道】浙江省杭州市中國計量大學一名學生涉嫌虐殺校園內逾10隻貓，大批網民近日到省政府網站投訴，希望校方開除該學生並移交警方，也有網民直接報警。中國計量大學周一回應指出，校方已處分涉事學生，惟未說明處分內容。
夜潛兩校施毒手
投訴指，涉事學生是即將畢業的2020級食品質量與安全專業在校生袁×，他於上月10日至27日在中國計量大學與鄰校浙江理工大學下沙校區虐貓殺貓逾10次，過程包括於夜晚潛入毒害貓隻，購買遠程投射彈弓等危險工具在公共場所使用，及利用其他學生的頭盔裝毒水毒貓。袁×更把中毒的貓隻囚禁於移動機房中長達5天，令整個區域持續瀰漫惡臭。
網民指出，袁×曾在網上揚言「是我du（毒）的，你們能拿我怎樣」、「淹死了」和「每天晚上都要看遍抽搐的影片，太爽了」。他也活躍在虐貓討論區，並曾發布3則與學校投毒相關貼文，包括上月12日承認在浙江理工大學生活區毒死貓咪，上月19日向網民查詢毒藥使用教程，以及本月17日自述毒殺和溺死兩所學校共9隻貓過程。
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