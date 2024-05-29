主題樂園失修如廢墟 遊客偷闖打卡

【本報綜合報道】上海有民眾近日到訪松江區一座面積巨大的主題樂園，發現樂園雖然對外營運，但內部設施日久失修，且幾乎荒廢。不少民眾偷偷進入打卡遊玩，安全防護令人擔憂。

青青旅遊世界佔地約有兩個上海迪士尼大小，平時入場人數稀少，偌大的停車場只有零星車輛。樂園入口處有一條林蔭走廊，旁邊的石柱長滿青苔，園內的湖水渾濁，坡岸雜草叢生。燒烤露營區的座椅則布滿灰塵和鳥糞，配套的公廁雖有燈光照明，但已停用自來水，蹲廁無人打掃，堆積滿髒臭黑水。

鐵銹處處 商店屋簷彎曲 遊樂設施已停止使用，並且經日曬雨淋侵蝕布滿鐵銹，其中「海盜船」座位長滿雜草，「太空漫步」過山車軌道生銹，覆蓋滿樹枝。小賣部等商店的彩鋼屋簷彎曲變形，幾乎坍塌。

樂園西部的木結構亭廊老化失修，尖頂層變形及脫色。配套的青青大酒店內部軟裝已遭拆除，只剩下光禿的樑柱鋼筋。

附近居民張伯有時會從後門偷走進樂園，他透露，天氣變熱園內蚊蟲就多會增多，有時還會有黑色小蛇出現。另有不少遊客表示，樂園的攀爬設施無人養護，到處是白色垃圾，找不到喝水地方，質疑園方收了門票卻連簡單修繕都沒有。