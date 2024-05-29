東航第6架 C919正式入列

【本報綜合報道】中國國產大型客機C919至周二商業營運滿一周年，中國東方航空第6架C919客機正式入列，C919規模化運作全面加速。中國商飛公司發文指，截至周一東航5架C919飛機在首航當天及後續3條航線，累計飛行2,181班航班，總計商業運行飛行時間6,090小時，承運旅客逾27.6萬人次。

首5架累計飛行逾6000小時 東航周一接收新增訂100架C919的首架飛機，新機編號為B-919G，昨日上午執行MU2999調機航班，從上海浦東國際機場飛往上海虹橋國際機場，正式加入東航機隊。東航C919飛行員數量超過60人，乘務員數量有8批、近170人，培養60多名機務人員、40多名簽派員，完成該機型的地面服務保障培訓達1.4萬人次。東航預計到今年底將增至10架C919，未來將主要用於東航主基地市場及重要商務、旅遊幹線市場。

東航接收5架C919飛機後，設有上海虹橋機場到成都天府、北京大興和西安咸陽3條航線， 運作技術狀態正常。中國東方航空集團有限公司董事長王志清表示，一年來C919飛機的平均客座率接近80%，超過同航線的其他機型，初步實現商業運作上的成功，隨着新機交付，東航C919執飛的定期航線將繼續更新，為旅客帶來出行新體驗。