連鎖茶飲店 揭過期食材奉客

落肚風險高 解約關閉涉事加盟舖 內地連鎖茶飲店茉酸奶在北京朝陽區、海淀區及石景山區的加盟店，近日被揭使用過期及變質食材、偷工減料等，引來民眾擔憂食安問題。茉酸奶所屬公司周一發表道歉聲明，稱已關閉涉事加盟店，將永久與其解除合約。公司另將對所有門市的食材問題再度進行全面檢查，為所有員工進行定期培訓和考核。

青稞過期逾40日 製奶昔 內媒報道，該品牌位於朝陽區的門店員工察覺材料青稞過期逾40日，直接將其拆封製作奶昔，銷售給顧客。該店員更表示，喝不壞身體，最多只會肚瀉，顧客不會察覺。石景山區加盟店亦有相同情況，店員發現燕麥過期，將包裝袋換掉後繼續用作製作飲品。該門店員工發現切製後的水果超出有效期，卻將舊標籤撕下，換上新標籤，照常用於製作飲品。朝陽區門店員工更直言，無人來檢查則不用貼有效期標籤。

棄食材標準靠店員嗅覺 海淀區門店員工發現榴槤肉泥變質，為防顧客察覺，攪成奶昔時將舊水果加入當中，並用新鮮水果放上面。該店員指，按有效期將水果扔掉成本太高，食材廢棄標準取決於店員嗅覺。店員發現水果即將耗盡時，便酌量加入飲品中，並會提前製備多杯飲品，惟部分存放冷凍櫃逾半小時仍未出售。石景山區門店店員發現椰肉丁出現餿味，便將準備出售的飲品取回，挖去變質的水果再交給顧客。本報綜合報道