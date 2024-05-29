考古隊調查文物遇襲 村民遭行拘

事發於上周五下午3時許，自治區文物考古研究所工作人員在固原市原州區頭營鎮坪樂村草廟塬北側土地，展開文物調查工作。馬姓土地承包人在不明對方身份的情況下到場阻攔，雙方在溝通過程中發生爭執。土地承包人持礦泉水瓶襲擊考古隊一名成員，另一名考古隊成員見狀報警。施襲者當日由固原市公安局原州區分局行政拘留，雙方已達成和解。警方提示，依法保護文物安全是社會各方應盡義務，希望廣大人民積極配合文物保護工作。

有微博網民透露，當時考古人員對兩座被盜墓葬的盜洞填土作搶救性清理時，突然出現3名不明身份男子封堵道路，並闖入考古工作現場干涉。其中一名村民更直接衝向考古工作人員並擊打對方頭部，事主倒地後頭部不適立即報警。網民續指，事發現場是一處荒地，有十餘年沒有耕種，雜草叢生盜洞隨處可見，盜土雜亂堆放。周圍居民十多年前早已整體搬遷，地表沒有任何建築，沒有種植糧食或其他作物。考古隊工作前，曾攜帶文件向相關部門報備。