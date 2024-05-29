受賄12億 華融國際前總經理判死
【本報綜合報道】中國華融國際控股有限公司前總經理白天輝涉嫌受賄超過11.08億元人民幣（約12億港元）一案，天津市第二中級人民法院昨日一審公開裁定被告受賄罪成，判處死刑，並沒收個人全部財產。
白天輝利用職權謀私
法院審理查明，白天輝2014年至2018年利用擔任華融（香港）國際控股有限公司業務拓展三部負責人、總經理、投資銀行部董事總經理、中國華融國際控股有限公司資本營運總監、總經理助理、董事、副總經理、總經理職務上便利，為相關單位在專案收購、企業融資等事項上提供協助，非法收受巨額財物。
法院認為白天輝行為構成受賄罪，受賄金額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，對國家和人民利益造成特別重大損失，罪行極為嚴重，依法應當判處死刑。縱使白天輝揭發他人重大犯罪行為，並提供偵破其他案件重要線索，均經查證屬實，具有重大立功表現，法院綜合其所犯受賄罪事實、性質、情節及對社會危害程度，不足以對其從輕處罰，遂作出上述判決。
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