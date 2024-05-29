四川連續3年產糧逾427億公斤

夏糧豐收已成定局

黃強指出，四川去年出欄生豬6,600萬多頭，穩居全國第一。四川去年淨增50萬畝耕地，復墾了4.2萬畝撂荒地，做到應種盡種。四川油菜籽、馬鈴薯等15項農產品產量全國第一，資陽市種植的檸檬佔全國七成多，去年出口規模達1.28億元（人民幣‧下同，約1.41億港元），蘇東坡家鄉眉山市把小泡菜做成了幾百億元的大產業。此外，四川林地面積達3.8億畝，已率先啟動建設「天府森林糧庫」。在甘孜、阿壩、涼山等地的原始青岡林下，每年能產約4,000噸松茸。松茸非常鮮美，有菌中之王稱號。農戶採摘松茸，多的每年能有10萬元（約11萬港元）收入。