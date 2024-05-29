四川連續3年產糧逾427億公斤
【本報綜合報道】四川省委副書記、省長黃強前日出席國新辦「推動高品質發展」系列主題記者會，他指四川作為糧食主產省之一，糧食產量連續3年穩定在700億斤（約427億公斤）以上，今年四川夏糧豐收已成定局。
夏糧豐收已成定局
黃強指出，四川去年出欄生豬6,600萬多頭，穩居全國第一。四川去年淨增50萬畝耕地，復墾了4.2萬畝撂荒地，做到應種盡種。四川油菜籽、馬鈴薯等15項農產品產量全國第一，資陽市種植的檸檬佔全國七成多，去年出口規模達1.28億元（人民幣‧下同，約1.41億港元），蘇東坡家鄉眉山市把小泡菜做成了幾百億元的大產業。此外，四川林地面積達3.8億畝，已率先啟動建設「天府森林糧庫」。在甘孜、阿壩、涼山等地的原始青岡林下，每年能產約4,000噸松茸。松茸非常鮮美，有菌中之王稱號。農戶採摘松茸，多的每年能有10萬元（約11萬港元）收入。
黃強提到，竹材可替代塑料和木材，是千億級大產業。四川有全國五分之一的竹林，正大力推動全竹利用、全鏈開發，讓竹林成為美麗鄉村的風景線和致富林。
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