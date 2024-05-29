被指盡查入境者手機 華斥造謠搬弄是非

國安新規7‧1生效 不滿敵對勢力抹黑 國家安全部近期公布的《國家安全機關行政執法程序規定》和《國家安全機關辦理刑事案件程序規定》，將於今年7月1日正式生效。國安部昨日發文指，一些境外反華敵對勢力借機造謠抹黑、搬弄是非，大肆炮製所謂「所有人入境中國都會被查手機」，直斥實屬荒謬至極。

國安部發文批評，一些境外反華敵對勢力以惡人先告狀的方式，對這兩個嚴格依據上位法制訂的部門規章大肆炒作，惡意編造「入境中國被查手機」等言論，是「欲加之罪」的蓄意抹黑和「賊喊捉賊」的自我鏡像。該部門反斥個別西方國家說一套做一套，屢屢針對入境中國公民無端滋擾盤問、強行查手機等。

此外，甚至有個別國家的海關邊境部門專門出台規定，宣稱毋須獲得批准，即可任意查驗入境人員電子設備，並要求提供解鎖密碼，否則將沒收電子設備、強制拷貝內容，並拒絕其入境。

這些胡作非為的執法亂象，哪有一點法治可言，已成為破壞國家交往、民間交流的「新毒瘤」和歧視華人、亞裔族群的「新實錘」。

僅查驗與反間諜有關人員 該部門指出，為有效防範、制止、懲治間諜違法犯罪活動，中國新修訂的《反間諜法》依據憲法有關條款，對國安機關依法查驗電子設備設施作出具體規範，兩個部門規章從執法程序上對此均有一系列嚴格限定，包括查驗前提、對象和流程均明確，國安機關人員不能私自隨意查驗，對象不能是反間諜工作無關人員，更不會是普通入境人員。

國家安全機關嚴格按照憲法法律辦事，秉持「法定職責必須為、法無授權不可為」的理念，堅持嚴格規範公正文明執法。同時，國安機關將嚴格執行執法監督制度，強化執法監督機制和能力建設，歡迎社會各界對國家安全機關及其工作人員進行監督，確保始終在法治軌道上維護國家主權、安全、發展利益。本報綜合報道