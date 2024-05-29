台男遲返營 軍方否認屬逃兵

【本報綜合報道】台灣發生軍人逾假未歸事件，一名一年義務役二等兵周日疑因心情不佳，沒有按時回台中成功嶺營區報到。陸軍第10軍團同晚證實在雲林找回當事人，他由家人及部隊幹部陪同返回營區，第10軍團否認是逃兵事件。

駕友人車離去 趙姓二等兵原定周日晚上9時銷假，他乘坐友人駕駛的私家車於晚上8時20分，抵達營區門外後卻沒有下車，反而趁友人下車抽煙時駕車絕塵而去。友人見狀立即通知趙男的哥哥，趙男哥哥趕緊報警，稱弟弟情緒不穩要求警方協助尋找，同時通知成功嶺部隊。部隊得悉事件後立刻通知警方，最終發現趙男駕車返回雲林台西家中，於是派人前往安撫他的情緒及帶回部隊輔導。

第10軍團強調，離營滿24小時才算逃兵，趙男只是逾時歸營。惟他違反軍紀營規，將依調查結果適當懲處。有報道指趙男是持刀劫去友人座駕逃逸，台中警方澄清沒有此事。警方指翻查閉路電視片段，發現私家車開抵成功嶺營區3號門旁的便利店後，司機下車抽煙。車廂內的趙男因不想返回部隊，於是倒車離開。