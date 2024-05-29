中美磋商關注華軍演 中方籲免誤判

【本報綜合報道】中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮上周五與負責中國事務的美國亞太副助理國務卿藍墨客，舉行第二輪中美海洋事務磋商視訊會議。美國國務院周一稱，藍墨客重申維護台海和平的重要性，並對解放軍日前在台海舉行聯合軍演深表關注。中國外交部昨日表示，中美雙方圍繞海上情勢及相關涉海問題交換意見，同意維持對話溝通，避免誤解誤判，管控海上風險。

美國國務院表示，雙方討論到南海及東海局勢，以及其他海事問題。藍墨客指出，美國關注中國「以危險和破壞穩定的行為，干擾其他國家在公海航行的自由」，重申美國對盟友堅如磐石的承諾，以及對維護國際海洋法的堅定支持。美國國務院亦表示，是次視像會議是兩國去年11月3日，在北京舉行首輪海洋事務磋商的後續會議，展現雙方致力保持構通渠道暢通，及以負責任的態度處理兩國關係。

中方嚴正關切美挑釁行為 中方則對美方在中國周邊海域侵權挑釁行徑表達嚴正關切，敦促美方切實尊重中國領土主權和海洋權益，不要插手介入中國與鄰國之間的海上爭議，不要拉幫結派「以海制華」，不要破壞區域和平穩定。中方另強調，「台獨」是破壞台海和平穩定的最大威脅，美方應立即停止支持縱容「台獨」勢力，將不支持「台獨」的承諾落實。

中國大陸外交部發言人毛寧昨日強調，陸方在台島周邊開展軍事演習，是對台灣地區領導人「5‧20」講話謀「獨」的堅決懲戒，是對外部勢力縱容支持「台獨」、干涉中國內政的嚴厲警告。美方不顧中方堅決反對，派團出席「5‧20就職儀式」、美國國務卿發表聲明「致賀」有錯在先，無端指摘中方維護國家主權和領土完整的合法合理舉措更是錯上加錯。