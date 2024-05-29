台「國會改革」法案 激烈罵聲中通過

三讀時議場朝野卡位戰 終58人贊成 台灣立法院擾攘多日、被稱「國會改革」法案的「立法院職權行使法部分修正草案」共69條修法昨日再爆發罵戰後三讀通過，由院長韓國瑜宣布三讀通過。當日在議場內發生朝野「布條卡位戰」，雖未爆發肢體衝突，但國民黨和民進黨立委仍在場內爆發激烈口角。

藍綠白立委昨日清晨衝議場，內部上演「布條卡位戰」，國民黨搶下發言台位置並貼滿布條及標語。由於其中國民黨貼上的標語擋住民進黨發言者，民進黨立委莊瑞雄直接撤下標語，旁邊的國民黨立委謝龍介上前阻止，兩人爆發口角。

標語擋發言者掀爭吵 期間雙方各執一詞、僵持不下。民進黨立委王定宇建議，發言的人帶自己的標語，但不要擺在發言台上。國民黨立委徐巧芯則反駁，民進黨立委會上去發言，怎麼知道國民黨稍後不會發言。藍綠雙方再度發生激烈爭吵，隨後國民黨團妥協將會擋住咪高峰的標語拿下，並改貼在發言台前。

踏入下午4時，院會正式開始三讀流程，由議事人員宣讀所有三讀條文後，韓國瑜詢問三讀是否有異議，因此韓國瑜宣布全案開始表決，最終以舉手表決。首次表決贊成者57人，但民進黨立委要求重新表決，最終表決贊成58人，全案通過。

多個團體續上街抗議 台立法院自本月17日院會起，持續審議有關改革法案，多個公民團體號召群眾聚集立法院外抗議，上周五更號稱有10萬人上街。逾50個團體昨日上午9時開始在立法院外號召群眾集結，主舞台由上周的青島東路行人天橋下，改到路面較寬的濟南路康園餐廳前，青島東路上仍會設置次舞台，另在中山南路同樣架設機動舞台同步轉播。除了台北立法院外的主場、濟南基督長老教會外，新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、澎湖均有串連活動。

團體表達的訴求包括立法院改革不應破壞權力分立，不應侵害人民權益；退回立法院三法由委員會重審，違法議事錄不予承認；抗議藍白陣營沒收民主。他們呼籲委員會實質討論各黨提案，停止濫用逕付二讀、全案保留、封殺提案、散會動議；認為「沒有討論，不是民主」，也希望阻止立法院濫權法案三讀。本報綜合報道