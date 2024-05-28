中俄伊不願戰 全球唯美好戰

俄羅斯、中國和伊朗都不願戰爭，都不願意讓戰爭打斷它們的發展進程。它們都不是靠軍工來發展，而是循傳統工業化，用製造業、能源與貿易來改變國家的經濟落後，改善社會民生。而作為帝國主義的受害者，它們都不是依靠向外擴張、向外掠奪來建立原始積累和發展動力。

俄羅斯在蘇聯時期便改變沙皇時代的帝國主義擴張，從十月革命開始，一直都是為保衞俄羅斯的社會主義革命，而與歐美帝國主義鬥爭，整體戰略是防衞性，目的是盡快建設，達成一國社會主義的目標。對外支援，一是盡共產黨國際主義的責任，沒有出兵參戰；二是以攻為守，守着沙皇時代的疆土來建設，來與歐美西方抗衡，抵抗歐美從十月革命便開始對蘇聯政權的侵略顛覆。即使二次大戰後與美國劃分歐洲，也是防衞為主，以東歐的華沙公約體系，抵抗美國北約集團。

以戰止戰 謀求發展 在蘇聯瓦解之後，俄羅斯苦苦守衞比原來疆土小的土地，甚至尋求加入北約以避開美國的政治、軍事壓迫。烏克蘭戰爭是因為2014年美國的顏色革命，隨之而對烏克蘭東部俄裔的殺戮。俄烏本是一家，同文同種，歐美的計謀是用新納粹主義分割俄烏，製造敵對。俄羅斯的侵略是保護俄裔，他們頗多是持俄羅斯護照，更要阻止北約東擴，把軍事壓力推至俄國邊境。從開戰俄羅斯便提談判，只是美國反對，俄羅斯是被迫以戰止戰，但願意政治解決。

伊朗自1979年宗教革命後，便一直被歐美制裁、圍堵、攻擊。兩伊戰爭是美國用伊拉克來攻擊伊朗，失敗後，伊拉克開始反叛，美國侵略伊拉克與俄羅斯侵略烏克蘭絕不相同，只是為了推翻政權，掠奪伊拉克的石油資源與美元儲備，企圖重建攻擊伊朗的基地。伊拉克失敗後，便發動敍利亞內戰。而美國從來支持以色列對中東的軍事鎮壓，協助以色列擁有核武器，同時禁止伊朗發展核武器以自衞。親伊朗的地方武裝在中東發展，一是當地民族解放興起；二是伊朗也借它們作外圍防衞。基本上，伊朗是為了防衞而不是歐美式的帝國主義擴張，以巴之戰伊朗極度克制，還是為了爭取時間建設。

中國1949年以來是為了保衞革命成果，追求復興，極不願戰爭，但亦不得不以戰止戰，以建軍備戰對抗美國的侵略。真的願意打仗、從戰爭中獲利的是美國。

研究院院長 陳文鴻