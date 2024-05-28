波音產品服務問題 員工上報急增5倍

阿拉斯加航空737 MAX 9客機早前半空「甩門」。

年度安全報告出爐 甩門事故後改風氣 美國飛機製造商波音公司上周五公布年度安全報告，顯示公司員工在今年頭兩個月就波音產品和服務安全問題提交的報告，比去年同期增加逾500%，但波音沒有公開確實宗數。

報告指出，安全和品質問題報告數量急劇增加是在1月5日阿拉斯加航空737 MAX 9客機的半空「甩門」事故後出現，波音目前鼓勵員工透過內部建立的報告機制及時反映他們對產品安全和品質的疑慮。甩門事故後，專家小組審查波音的安全管理流程時發現公司高層與涉及產品安全的員工之間有脫節情況。

波音首席航空安全官德萊尼（Mike Delaney）指出，波音的行動重點是進一步改善，確保產品和服務安全、合規和一致。

當局將決定會否准737 MAX增產 報告將於本月30日提交，供聯邦航空局決定是否批准737 MAX系列客機增產，當中包括MAX 9型號。運輸部長布蒂吉格受訪表示，波音的報告及其員工增加上報既令人鼓舞，同時亦有憂慮。他希望波音和其他航空航天設備製造商樹立一種看到甚麼便說出來的文化，並確保報告機制發揮作用。運輸部有舉報機制，可直接受聯邦航空局了解情況，布蒂吉格希望一家健康公司存在同樣機制。

對於波音提交報告後，運輸部會否解除737 MAX系列客機的增產禁令。布蒂吉格強調，波音必須採取更多措施證明準備好安全增產，運輸部的目標是讓波音安全增產，但必須在安全和健康的基礎上。聯邦航空局局長惠特克曾稱，要讓波音回到製造安全飛機的目標，仍有漫長道路。

本報綜合報道

德萊尼 波音鼓勵員工透過內部建立的報告機制，及時反映對產品安全和品質的疑慮。