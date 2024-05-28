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普京國事訪問烏茲別克
普京（左）到訪烏茲別克斯坦。圖右為米爾濟約耶夫。
【本報綜合報道】俄羅斯總統普京周日抵達烏茲別克斯坦展開國事訪問，將與該國總統米爾濟約耶夫會談，討論地區問題及雙邊關係。普京上月宣誓開始第5個總統任期後，已先後出訪中國及白羅斯。
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