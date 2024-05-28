澤連斯基籲中美元首赴和平峰會

澤連斯基

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基上周六接受專訪，敦促國際社會共同對抗俄羅斯。他強調，沒有一個國家能在獨自對俄羅斯的戰爭中幸存下來。他翌日又拍片呼籲中美元首出席下月在瑞士舉行的全球和平峰會。美國官員透露，美方會參加和平峰會，但拒絕交代誰人出席或官員層級。

澤連斯基表示，世界各國透過展示團結和力量，可令俄羅斯總統普京思考他的生存與安全，俄羅斯人會思考如何避免國家失去獨立。烏克蘭於戰爭開始時沒有依靠，但夥伴國家後來就對俄制裁、軍援烏克蘭及其他事情達成一致。澤連斯基認為，中國主張必須尊重領土完整，因此必須保護受到攻擊的烏克蘭。

普京日前指澤連斯基不再是烏克蘭合法總統，但澤連斯基反指對方的言論無聊及沒趣。澤連斯基指出，任何熟悉法律的人都知道他繼續掌權是合法，烏克蘭民眾了解本國憲法和法律。澤連斯基於戰爭爆發後頒布戒嚴令，拒絕舉行大選，他的5年總統任期於周一結束。

澤連斯基翌日在烏克蘭東北部哈爾科夫一間遭俄軍炸毀的印刷廠內，用英語拍片，他指出逾80個國家將出席和平峰會，他向仍未參與和平峰會全球努力的各國領導人發出呼籲，包括中美領導人，請展現在推動和平方面的領導能力，達致真正和平，而非暫停攻勢，峰會將展現世界上誰人真正想終結俄烏戰事。

華稱撐各方平等參與和會 中國外交部發言人毛寧昨日在例行記者會回應，強調中方在烏克蘭危機問題上始終秉持客觀公正立場，堅持勸和促談，鼓勵和支持一切有利於和平解決危機的努力，支持適時召開俄烏雙方認可，各方平等參與，對所有和平方案公平討論的國際和會。中方願意繼續就推動政治解決烏克蘭危機同國際社會保持溝通。