法地鐵站現刀煞傷4人

法國里昂周日發生持刀傷人事件，一名疑犯當天在地鐵站內行兇，導致4人受傷，傷者沒有生命危險，疑犯被捕。暫未知事件是否涉及恐襲。報道指，疑犯年約27歲來自北非摩洛哥，有精神問題，是警方關注人物之一，過去無涉及任何宗教或政治主張，屬已被下令驅逐出境人士。（綜合報道）