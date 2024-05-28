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土耳其4車相撞釀10死
土耳其內政部周日表示，梅爾辛省發生4車相撞事故，導致10人死亡，39人受傷。一輛長途巴士在梅爾辛省一條高速公路上與一輛貨車和兩輛私家車相撞，其後翻側，橫亘路中。事發時正下大雨，視野受阻及路面濕滑。當地應急部門趕赴現場救援，並且把傷者送院治理。（綜合報道）
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