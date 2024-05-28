以稱打擊哈馬斯據點 空襲拉法難民營45死

報復數小時前遭火箭彈攻擊 以色列國防軍周日深夜空襲加薩地帶南部城市拉法，引發多個收容難民的臨時帳篷大火，造成最少45人死亡，大部分是婦孺。巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯批評以軍行動是「屠殺」；以軍則指行動是針對哈馬斯據點。事發前數小時，哈馬斯卡桑旅從加薩地帶向以色列特拉維夫中部發射多枚火箭彈，是近4個月來首次。另外，以色列傳媒報道，埃及士兵昨於接壤加薩地帶的拉法邊境口岸，向以軍士兵開火。以軍於是還火，擊斃一名埃及士兵，雙方其後就停火展開接觸。

向以開火遭還擊 埃軍1死 加薩傳媒報道，以軍使用至少8枚導彈襲擊拉法西部的泰勒蘇丹（Tel Al-Sultan）社區，該處位於聯合國近東救濟工程處倉庫附近的難民區臨時帳篷。人道組織巴勒斯坦紅新月會證實，帳篷內的難民被活活燒死，有大量屍體和傷者。哈馬斯高級官員祖赫里（Sami Abu Zuhri）形容襲擊是大屠殺，強調美國應為向以色列提供武器和資金負責。

以稱擊斃哈方參謀長及高官 以軍宣稱，空軍行動是根據準確情報、精確地襲擊哈馬斯在拉法的營地，擊斃哈馬斯在約旦河西岸的參謀長和一名高級官員，他們涉嫌策劃對以色列人發動致命襲擊。對於攻擊造成平民死傷，以軍留意到相關報告，正調查事件。以色列防長加蘭特昨日到拉法視察及聽取行動匯報，重申軍事行動目標是消滅哈馬斯及救出人質，並指以軍將深化在拉法地區的行動。

較早前，哈馬斯卡桑旅於當地周日下午，從加薩向特拉維夫發射多枚火箭彈，部分遭以色列鐵穹防空系統攔截，造成2人受輕傷。這是特拉維夫4個月以來再次遭受火箭彈襲擊。卡桑旅發聲明指，發射火箭彈是為了回應猶太復國主義屠殺平民。分析指，今次襲擊顯示，即使以色列從去年10月開始對加薩進行大規模空中以及地面行動，哈馬斯仍然具備發射遠程火箭彈的能力。

以色列總理內塔尼亞胡日前將國際刑事法院首席檢察官卡里姆汗，尋求對他及以色列防長發出逮捕令的決定稱為「新反猶太主義」。對此，歐盟外交政策負責人博雷利昨日將內塔尼亞胡的評論描述為「恐嚇」，稱每當有人作出內塔尼亞胡不喜歡的事情時，就會受到反猶太主義的指控，這是完全不可接受。博雷利又譴責以色列不顧國際法院的裁決，在加沙南部推進軍事行動。

歐盟擬恢復拉法邊境援助團 另外，博雷利指歐盟成員國將討論如何執行國際法院上周五下令以色列停止在拉法軍事行動的裁決，歐盟也在考慮恢復歐盟拉法過境點邊境援助團（EUBAM）。但他指出，若沒有以色列、埃及和巴勒斯坦的批准，重啟EUBAM的決定將無法實施。國際法院下令以色列立即停止攻打拉法的裁決，獲德國和西班牙支持。德國外長貝爾伯克稱，法院裁決具有約束力，必須得到尊重。埃及批評以軍蓄意襲擊難民營，公然違反國際法；沙特阿拉伯及卡塔爾亦發聲譴責。本報綜合報道