拍電視綜藝多人摔傷 節目組拒賠
【本報綜合報道】山東廣播電視台綜藝頻道的水上闖關節目《快樂向前衝》上周六拍攝期間發生意外，多名參賽者摔傷需就醫，他們質疑節目組未做足安全保護，並認為節目組憑協議中的「霸王條款」拒絕賠償，濟寧市金鄉縣文化和旅遊局昨介入調查。
文旅局徹查
事發在金鄉縣羊山古鎮軍事旅遊區的金鄉賽道，20多歲男傷者小董（化名）憶述，他上周六第一個出場參賽，踏上賽道第二關的「翻滾積木」時失足跌落水，腳踝踩到水下不平物扭傷。另一名女傷者小黃（化名）同樣在第二關受傷，脛骨和腓骨骨折。現場工作人員要求兩人到二級以上的公立醫院治療，聯繫保險公司報銷。兩人展示與節目組簽署的協議，列明一旦出現意外，節目方不會支付任何損失。
金鄉縣文旅局表示正協調處理和調查核實，目前傷者已就醫治療，均為輕傷。文旅局工作人員指出涉事節目連續舉辦多年，有相關保障措施，未發生過類似意外，強調節目內容有一定偶然性。文旅局將與相關部門在賽道現場評估，商討進一步預防措施。
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