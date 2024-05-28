拍電視綜藝多人摔傷 節目組拒賠

文旅局徹查

事發在金鄉縣羊山古鎮軍事旅遊區的金鄉賽道，20多歲男傷者小董（化名）憶述，他上周六第一個出場參賽，踏上賽道第二關的「翻滾積木」時失足跌落水，腳踝踩到水下不平物扭傷。另一名女傷者小黃（化名）同樣在第二關受傷，脛骨和腓骨骨折。現場工作人員要求兩人到二級以上的公立醫院治療，聯繫保險公司報銷。兩人展示與節目組簽署的協議，列明一旦出現意外，節目方不會支付任何損失。