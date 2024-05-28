滁河污染漂死魚 查石油助劑倉庫

【本報綜合報道】滁河水質污染導致魚蝦死亡，安徽省滁州市生態環境局昨日表示，位於全椒經開區的滁州富信石油助劑有限公司為主要污染來源，公安機關已對相關涉案人員立案調查。

月初發生火災釀禍

據現場調查發現，滁河全椒縣境內荒草圩至襄河口閘段、南京市浦口區段水面有死魚漂浮，部分河段水體發黑。上述公司倉庫曾於本月初發生火災，導致部分甘油、糖蜜連同消防廢水經地表徑流進入附近溝渠和管網。全椒縣透過築壩截污抽排等措施，將外洩的污染物集中收集存放和無害化處置。全椒縣於本月11日出現約50毫米降雨，尚未清理完畢殘留在溝渠和管網內的污水經雨水徑流進入襄河、滁河，造成部分河段水體渾濁、黑臭，溶氧量下降，魚蝦死亡。