新竹大樓火災 兩消防殉職

近300人一度受困 燃燒電線冒黏性濃煙 台灣新竹市東區金山街一幢大樓周日深夜發生大火，近300名住戶受困。雖然火勢很快撲滅，但兩名消防員在執行二度搜救任務時，疑因氣瓶內的氧氣耗盡不幸殉職。有消防員表示，燃燒電線導致出現大量黏性極高的濃煙，殉職消防員的面罩疑被濃煙覆蓋影響逃生。

新竹市消防局昨日稱，慈雲路一幢28層高的大樓發生大火，起火位置疑為地下室變電箱的電纜，消防接報到場後用近1小時將大火撲滅。現場雖無明火，但濃煙發生煙囪效應不斷向上竄升，加上大樓停電，導致大批住戶受困家中，無法逃生。有消防員表示，因燃燒電線導致有大量黏性很高的濃煙，消防員的面罩疑是被濃煙覆蓋，難以擦除影響逃生。

再入內搜索 疑耗盡氣瓶 消防員李詠真和周立鑫到場協助疏散20多名住戶後，再次進入火場搜索確認時，疑氣瓶耗盡倒臥樓梯間，送醫急救宣告不治身亡。有消防表示，當時有聽到消防員發出求救信號，其餘消防立即前往救援，期間又聽到第2次求救信號，但隨後再也沒有消息。

網民亦發現消防局的Facebook封面已經換成黑白照，頭像以一根燭火中的「慟」字表達哀悼。新竹市消防局發布殉職消防資料，今年39歲的李詠真年資19年，而34歲的周立鑫年資14年。

173人仍待救 大樓正排煙 據消防統計，現場總人數292人，目前已救出119人，包括頂樓及各樓層住戶仍有173人待救。由於大樓目前仍進行排煙作業，消防建議18樓以上住戶若出現不適，先由雲梯車或吊車接送至地面進行救護送院；又呼籲民眾先在家中相對安全區域就地避難，勿任意外出，避免遭通道或樓梯間濃煙嗆傷。有被救出的住戶表示，至今仍驚魂未定。另有一名女住戶於昨日表示，前一晚家中突然出現大量濃煙，原以為家中起火，但一直找不到起火點，隨後才發現是公共空間起火。市長高虹安表示，會深入調查此次火警發生原因，及檢討大樓相關的消防設施。本報綜合報道