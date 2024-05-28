吉祥航空客機壞冷氣 延誤逾16句鐘

【本報綜合報道】吉祥航空一架波音787-9客機日前在意大利米蘭起飛前，機艙冷氣突然發生故障，最終延誤超過16小時。吉祥航空上周六承諾將根據歐盟相關條款，向受影響旅客提供頂格補償及相關保障服務。

屬波音787 米蘭飛鄭州

涉事HO1668航班原定上周五從米蘭馬爾彭薩機場飛往鄭州新鄭國際機場，飛行時間約10小時30分鐘。惟航班起飛前，飛機系統突發提示機艙冷氣再循環風扇故障，遂安排飛機滑行返回停機坪並展開應急檢修。因涉及調配備件更換、維修工序較為複雜等情況，造成航班長時間延誤。延誤期間，吉祥航空駐米蘭工作人員為持有可再次入境簽證的旅客安排酒店休息，為因簽證原因而無法再次入境的旅客安排候機樓餐飲服務。